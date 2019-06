In Francia c'è la maratona dove si beve vino e si mangia formaggio

I maratoneti spesso seguono un'alimentazione controllata, fatta di cibi indicati per svolgere al meglio la loro passione, la corsa. Ma non loro. Nel sud della Francia - più precisamente nel territorio di Bordeaux - esiste, infatti, una maratona dove si mangiano bistecche, formaggio e ostriche, e si beve vino. Sì, avete capito bene: una competizione che unisce l'amore per lo sport a quello della buona tavola! Si chiama "Marathon des Châteaux du Médoc" e i partecipanti sono invitati a correre lungo un percorso meraviglioso fatto di castelli e vigneti. E ogni tanto si fermano a mangiare un po' di formaggio e a bere un bel calice di vino.

Il territorio della Francia meridionale è famoso per la quantità di tenuta che si possono trovare, e allora perché non fare una bella corsetta unita a una buonissima degustazione? Questo è quello che devono aver pensato gli organizzatori. La maratona è lunga 42 chilometri... quindi non è proprio uno scherzo! Se poi si aggiunge il fatto che si mangia e beve, il traguardo diventa una meta lontanissima.

La corsa quest'anno si terrà il 7 settembre. Sono invitati i corridori di tutto il mondo, per un massimo di 8.500 partecipanti. La sera prima dell'evento, inoltre, viene organizzato un party a base di pasta... così il giorno dopo si è più carichi per la competizione. Ogni anno la "Marathon des Châteaux du Médoc" ha un tema diverso e i maratoneti possono presentarsi vestiti in costume: per il 2019 il tema è quello dei supereroi.

Si tratta di una iniziativa commerciale, che ha lo scopo di richiamare turisti in queste zone meravigliose. Gli iscritti, infatti, alloggeranno negli alberghi della zona e per almeno 3 giorni visiteranno vigneti e tenute. Una vera e propria festa che gli amanti del vino e del buon cibo non possono assolutamente perdere.