Quest'isola norvegese ha deciso di abolire il tempo

Sommarøy è un villaggio di pescatori, a ovest del comune di Tromsø nella contea di Troms, in Norvegia. È un posto meraviglioso, fatto di spiagge bianchissime e paesaggi mozzafiato. Ma l'attenzione che quest'isola oggi richiama non è per le sue bellezze naturali, ma per il fatto che gli abitati - poco più di 300 per la precisione - hanno firmato una petizione per eliminare la misurazione del tempo. Sommarøy, insomma, ha deciso di non calcolare più le ore, i minuti e i secondi della giornata.

Le persone non vogliono più mettere l'orologio al polso, lo considerano inutile... e non hanno tutti i torti, forse! Qui, il tempo è fatto o di sola oscurità o di piena luce, e i cittadini non vogliono più che le loro giornate siano scanditi in maniera convenzionale. La decisione è stata presa a maggio scorso: dopo un'assemblea, che ha raccolto tutti gli abitanti, è stato deciso di eliminare gli orari. È la prima "time-free zone" al mondo.

Kjell Ove Hveding, uno dei promotori dell'abolizione della misurazione del tempo, ha commentato così l'iniziativa: "Nel cuore della notte, quelle che convenzionalmente vengono definite le due di notte, puoi vedere i bambini giocare a calcio, i ragazzi nuotare, gli adulti falciare il prato. Il nostro obiettivo è quello di garantire la massima flessibilità, 24 ore su 24, sette giorni alla settimana. Se vuoi falciare il prato alle quattro del mattino, puoi farlo".

Quasi tutti i cittadini si sono dichiarati favorevoli all'eliminazione degli orologi. Solo alcuni albergatori ha espresso qualche perplessità legata alla gestione dei turisti in arrivo e in partenza. Ma anche loro saranno invitati a toglierlo appena messo piede sull'isola.