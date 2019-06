Illusione ottica: di che colore sono le sfere nella foto?

Negli ultimi giorni questa immagine sta facendo impazzire gli utenti del web. Raffigura delle sfere che sembrano colorate, ma che in realtà... sono tutte dello stesso colore.

Si tratta chiaramente di una illusione ottica. L'immagine è stata proposta sul suo profilo Twitter dal professor David G. Novick, studioso dell’Università del Texas a El Paso, dove è titolare della cattedra di Engineering Education and Leadership.

Il professore condivide l'immagine scrivendo che "si tratta di un'illusione ottica a tre colori con le sfere, che sembrano essere gialle, arancioni, verde chiaro e viola chiaro. In verità, tutte le sfere sono esattamente dello stesso colore di base (RGB 236,255,131)".

A *four*-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellow, orange, light-green, and light-violet. In fact, all have exactly the same base color (RGB 236,255,131). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/5AJNnkOWZp