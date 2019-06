Chiara Ferragni mostra il Lato B "strizzato" e se la ride

Dopo tanto lavoro lontano da casa, Chiara Ferragni si gode il meritato riposo. Lasciati da soli Fedez e Leone, l'influencer di Cremona decide di ritagliarsi un attimo per sé e si va a coccolare in un centro estetico. Il trattamento del giorno è lo "strizzamento dei glutei"! Ecco perché è così tonica allora.

Chiara, come consuetudine, documenta tutto su Instagram. Ed ecco che spuntano alcune storie che la immortalano sul lettino dell'estetista, mentre uno strano macchinario le fa un massaggio al lato B. Non si capisce bene cosa stia facendo, sappiamo solo che la Ferragni sembra molto divertita. Forse lo strumento le fa il solletico? I fan sono impazziti, divertiti anche loro per i passatempi di bellezza dell'imprenditrice.

Nel frattempo, Fedez si gode la sua vita da papà e se la spassa in giro con il figlio Leone, Lello come lo chiamano i Ferragnez. Anche lui documenta tutto sui social e si lascia scappare anche qualche confessione privata. Come il fatto che tempo fa, dopo alcuni accertamenti medici, ha temuto di avere un brutto male. E questo fatto gli ha insegnato cosa sia veramente importante nella vita. Senza retorica.