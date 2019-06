In Cilento spunta il cartello stradale per gli innamorati: “Kiss... please”

“Baciatevi”: questo è l’invito rivolto agli avventori tramite un romantico cartello stradale installato sul belvedere di Trentinara, in Cilento. Sul cartello sono disegnate le sagome di un ragazzo e una ragazza che si baciano e sopra campeggia la scritta “Kiss... please”: in realtà, i protagonisti ritratti nel cartello sono Isabella e Saul, due giovani innamorati protagonisti di una leggenda legata a questi luoghi.

Secondo questa storia, i due amanti si gettarono nel vuoto incatenati proprio nel punto in cui è stato installato il cartello, una terrazza panoramica dalla quale è possibile ammirare il golfo di Salerno e anche l’isola di Capri e la Costiera Amalfitana. Quello di Isabella e Saul era un amore impossibile: lui era un brigante mentre lei una nobildonna e dunque, per i canoni del passato, non avrebbero mai potuto vivere la loro storia. Per questo motivo, decisero di lanciarsi del vuoto per poter così rimanere insieme per sempre: la leggenda vuole che si trasformarono in una roccia, quella che oggi è conosciuta come la “Pietra incantata” e che assomiglia alla figura di due persone abbracciate.

È stata Michela Daniele, una giovane cittadina di Trentinara, a pensare a questo romantico invito dedicato a tutti gli innamorati che vanno a passeggiare su quella terrazza con vista mozzafiato, sulla strada che non a caso è stata ribattezzata come la “Via dell’amore” e che porta dal centro del paese fino allo spettacolare punto panoramico. L’amministrazione comunale ha accolto la proposta della ragazza con molto entusiasmo e ha provveduto a installare il cartello in quel luogo così bello e visitato del paese del Cilento.

“L’invito a baciare la persona amata nel punto più panoramico di Trentinara – ha spiegato Michela Daniele a un giornale locale – vuole essere un invito all’amore in tutte le forme e contro qualsiasi pregiudizio, esattamente come l’amore di Isabella e Saul. L’idea è quella di rendere il visitatore parte del magnifico paesaggio che abbiamo la fortuna di avere in dote; un bacio in questa splendida cornice deve poter esprimere anche l’amore per la propria terra. Vorremmo che Trentinara diventasse ufficialmente il paese dell’amore come testimonia già la presenza di una via intitolata al più nobile dei sentimenti, Via dell’amore appunto. Un’idea semplice, dunque, ma sicuramente originale ed efficace – ha concluso - Sono già tante infatti le coppie che, smartphone alla mano, sono andate a scattare un selfie ‘al bacio’ sotto il cartello. Isabella e Saul saranno certo contenti di rivivere nei baci degli innamorati moderni”.

Michela ha condiviso la foto del cartello su Facebook: “Un obbligo ad amarsi... – ha scritto nel post - qui, incorniciati da un panorama invidiabile, nel paese dell'amore”.