Guardare Friends aiuta ad alleviare l’ansia, lo rivela uno studio

Se siete dei fan di Friends, allora il consiglio è quello di riguardare tutte le puntate: secondo uno studio condotto dallo psicologo Marc Hekster della Summit Clinic di Londra, infatti, guardare la popolarissima serie tv può aiutare a combattere i disturbi più lievi legati all’ansia.

Nella ricerca del dottore inglese, in realtà, sono state inserite anche altre serie tv e sitcom, ma Friends sarebbe tra quelle più efficaci contro l’ansia: “Avendo lavorato per un periodo di 20 anni con coloro che provano ansia – ha dichiarato lo psicologo a Metro - posso concludere che tra gli altri fattori, è la natura ripetitiva e relazionale di programmi come Friends e una serie molto più recente come The Big Bang Theory che posso aiutare realmente”.

In sostanza, secondo il dottore Hekster guardare in modo regolare questi programmi avrebbe una sorta di effetto rassicurante, senza considerare che vedere il modo spensierato in cui i personaggi affrontano la vita e i suoi problemi aiuterebbe a farsi coraggio nell’affrontare i propri, quelli reali. “Guardare serie come questa offre una sorta di esperienza di riparazione – ha spiegato ancora il dottore londinese - Vedere personaggi anche preoccupati per qualcosa, ma che risolvono il tutto con tanta ironia, nel contesto di altre relazioni nella loro vita, può aiutare”.

“Questo è sicuramente un atto di evasione. Tuttavia, l’atto ha anche alcuni aspetti negativi. Niente di tutto ciò è reale, la vita non può essere così – ha concluso Hekster - Ma acquisire questa versione idealizzata del mondo può far sì che gli spettatori credano che i loro problemi possano essere risolti facilmente come quelli di Phoebe o di Joey, è uno standard altamente irrealistico”. Insomma, non bisogna certo pensare di poter affrontare le avversità quotidiane come lo fanno i nostri personaggi preferiti di Friends o di altre serie televisive: tuttavia, guardare le loro vicende e immedesimarsi in loro, può aiutare a farsi forza e a cercare di prendere la vita con più leggerezza.