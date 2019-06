Trovato il cadavere di un feto di 7 mesi nel bagno di un aereo

Il 21 giugno scorso, il volo FA 411 di FlySafair che da Durban sarebbe dovuto arrivare a Johannesburg, è rimasto a terra per un ritrovamento macabro nel bagno. Un addetto alle pulizie, prima del decollo, ha fatto una scoperta sconcertante: nel water c'era un feto morto. Un piccolo corpicino senza vita. L'equipaggio ha subito chiamato le autorità, che ora stanno svolgendo tutte le indagini per capire come è andata. Intanto dalla FlySafair fanno sapere che sarà fatto di "tutto quanto è in nostro potere per aiutare le autorità nelle indagini necessarie".

"Volo annullato per la presenza di un bimbo morto nei bagni dell'aereo", è con questo messaggio che la compagnia aereo ha annunciato la terribile scoperta.

"Se avete un problema, ci sono gli assistenti sociali oppure potete andare alla polizia, che vi consiglierà. Se pensate di non essere pronte a diventare mamme gli assistenti sociali potranno aiutarvi", queste sono state le parole del colonnello Thembeka Mbele. Ad oggi, non si conosce l'identità della donna, probabilmente si tratta di una passeggera, che è riuscita a partorire senza farsi scoprire dagli assistenti di volo.

Gli inquirenti hanno fatto sapere che il feto era completamente formato, quindi più o meno la madre era al settimo mese di gravidanza. Come sia potuta succedere una cosa del genere è ancora un mistero. La FlySafair ha dato tutto in mano alla Polizia, e ha ringraziato i viaggiatori per la pazienza mostrata dopo la cancellazione del volo. Non è la prima volta che un feto morto viene rinvenuto nei bagni di un aeromobile. Anche lo scorso agosto, infatti, un inserviente aveva trovato il corpicino di 5 mesi di gestazione su un volo American Airlines.