Cristiano Ronaldo pubblica una foto con Michael Jordan: “Abbiamo fatto la storia”

Cristiano Ronaldo è in vacanza con la famiglia in Costa Azzurra ed è proprio lì che ha incontrato un altro grande campione dello sport, l’ex cestista dei Chicago Bulls, Michael Jordan. CR7 non ha resistito e si è fatto scattare una foto in compagnia della leggenda della NBA, in seguito lo ha pubblicato su Instagram.

“Abbiamo fatto la storia”, recita il post, accompagnato solo dalle icone di un pallone da calcio e uno da basket. Poche parole che raccontano la verità: Cristiano Ronaldo è infatti uno dei campioni di calcio del momento e ha scritto pagine importanti della storia del Real Madrid, mentre ora sta cercando di compiere la stessa impresa anche nella Juventus; Michael Jordan, invece, ha sicuramente lasciato il segno nella storia del basket mondiale, non a caso è stato nominato dal canale ESPN come “il più grande atleta nord-americano del XX secolo”, mentre la NBA lo considera “il più grande cestista di tutti i tempi per acclamazione”.

Inutile dire che la foto delle due leggende dello sport in poche ore ha superato i 5milioni di likes e ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei fan di tutto il mondo.