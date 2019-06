Si chiude nudo nel frigo di un supermercato per il grande caldo

Il caldo può dare alla testa: probabilmente è questa la spiegazione del folle gesto di un uomo che in Germania si è chiuso completamente nudo dentro un frigorifero di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia.

In questi giorni, in effetti, la Germania è stata colpita da una forte ondata di caldo che spingerà le temperature fino ai 40 gradi. Proprio a causa dell’insopportabile afa, il 32enne sembra proprio non aver resistito: secondo quanto raccontato da alcuni testimoni che, probabilmente, stavano solo cercando di prendere dei surgelati da acquistare, l’uomo di trovava nel frigo senza abiti.

A quel punto i clienti hanno avvisato i commessi del negozio che, a loro volta, hanno chiamato la polizia. Quando gli agenti sono giunti sul posto, l’uomo si è rimesso i pantaloni, ha preso una lattina di birra e poi ha provato a fuggire, lanciandosi per le corsie del supermercato a bordo del suo monopattino. Ma alla fine la polizia è riuscita ad acciuffarlo per poi tenerlo in stato di fermo per atti osceni in luogo pubblico.