Walter Nudo lascia la tv: “Quella di oggi la condivido sempre meno”

Di recente Walter Nudo ha avuto dei problemi di salute: è stato operato al cuore e ora sta bene ma forse anche questa esperienza gli ha fatto capire che il suo lavoro non faceva più per lui ed è così che ha deciso di abbandonare definitivamente la tv.

L’addio lo ha reso noto attraverso un comunicato diffuso dal suo staff: “Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana – ha dichiarato Walter - Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità, in tutti questi anni, di far parte della loro famiglia. In questi ultimi anni, mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno, sono rientrato partecipando all’ ultimo GF Vip solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace”.

“Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo – ha continuato - ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita. Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio”.

Nel corso della sua carriera in tv, Walter Nudo ha recitato in fiction di successo come “Incantesimo” e “Carabinieri”, poi ha partecipato e vinto la prima edizione de L’Isola dei famosi; di recente ha poi partecipato a Tale e quale show e, l’anno scorso, ha vinto il GF Vip. Ma adesso Walter ha capito di dover prendere un’altra strada, quella del coaching: “Quando Coach 4 Charity mi ha proposto di far parte di questo nuovo progetto, sono rimasto entusiasta – ha scritto su Instagram - Poter aiutare qualcuno a migliorare la propria vita e nello stesso tempo, raccogliere dei soldi per aiutare qualcun altro dall’altra parte del mondo a migliorare la propria salute, è il massimo delle mie aspettative!”.

Ma non è tutto: tra i vari progetti di Walter, infatti, c'è anche la musica, il suo primo amore a livello artistico. Su Instagram, infatti, proprio oggi ha pubblicato un estratto del suo nuovo singolo dal titolo "Keep Shining".