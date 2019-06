Le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno a Milano e Cortina

Tutti gli appassionati di sport in queste ore stanno festeggiando: l’Italia, infatti, si è aggiudicata l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Ad annunciarlo è stato il Presidente del Cio, Thomas Bach, a Losanna, dopo il voto dei membri del Comitato Olimpico Internazionale allo SwissTech Convention Center.

I Giochi saranno ospitati a Milano e Cortina che sono riuscite a battere le avversarie svedesi, Stoccolma e Are. Il nostro paese ha ricevuto 47 voti, mentre la Svezia 34. Quella del 2026 sarà così la terza edizione delle Olimpiadi Invernali ospitata dall’Italia, dopo quella a Torino nel 2006 e quella a Cortina nel 1956.

La delegazione italiana presente al momento dell’annuncio ha festeggiato intonando il coro “Italia, Italia”. Felice è anche il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il quale ha esultato prendendo addirittura in braccio la coordinatrice del dossier, Diana Bianchedi. “Sono molto emozionato – ha detto Malagò – è un risultato molto importante non solo per me ma per l’intera nazione. Sono orgoglioso della squadra che abbiamo creato tutti insieme, senza differenze di colore politico”. Il Presidente ha colto l’occasione per fare anche lui un grande annuncio: “Mi ricandido alla presidenza del Coni. Se avessimo perso – ha spiegato – sarebbe stato giusto sostituirmi. Ma abbiamo fatto un lavoro formidabile e questa vittoria la dedico al Comitato Olimpico Italiano”.