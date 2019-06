Morgan si sfoga prima dello sfratto: “Amici e colleghi non mi hanno aiutato”

Morgan sta vivendo un periodo difficile durante il quale non ha ricevuto il sostegno da parte di nessuno: lo ha rivelato lui stesso lasciandosi andare a uno sfogo sui social prima dello sfratto dalla sua casa di Monza. Proprio oggi il cantante sarà costretto a lasciare quella che era la sua abitazione dopo la sentenza di pignoramento emessa dal Tribunale nel 2017: l’appartamento è stato venduto all’asta per saldare i debiti accumulati dall’artista.

“Né amici né colleghi hanno mosso un dito per aiutarmi”, ha detto Morgan, per poi puntare il dito anche contro la sua famiglia paterna, colpevole di non averlo sostenuto, specificando che la casa di sua nonna è disabitata ma che i parenti non hanno voluto mettergliela a disposizione. Nell’ultimo periodo il cantante ha fatto di tutto per cercare di riavere indietro la sua casa ma non ci è riuscito.

Prima ha lanciato un appello per raccogliere dei fondi, poi ha provato a convincere il nuovo proprietario dell’abitazione, ma anche questo tentativo è stato vano: “Tutto questo è per me un grande dolore – si è sfogato – che va ad aggiungersi a una vita complessa e tragica che trova un senso nella creatività ma è innegabilmente piena di ferite. Devo elaborare questa nuova sofferenza come si elabora un lutto – ha concluso – con forza e statura morale”.