Pamela Anderson ha chiuso con Adil Rami: “Ha mentito a tutti, è un mostro”

La storia d’amore tra Pamela Anderson e il difensore del Marsiglia, Adil Rami, è giunta ormai al capolinea: ad annunciarlo è stata la stessa attrice con un lungo sfogo via Instagram. L’ex bagnina di Baywatch ha raccontato di aver scoperto che il suo ex compagno la stava solo prendendo in giro perché nel frattempo frequentava anche altre donne, conducendo in sostanza una doppia vita e tradendola ripetutamente.

“È difficile da accettare – ha scritto Pamela nel post – gli ultimi due anni della mia vita, se non di più, sono stati solo un enorme bugia. Sono stata ingannata e convinta che stessimo vivendo un ‘grande amore’. Sono devastata per ciò che ho scoperto in questi ultimi giorni, ossia che lui aveva una doppia vita. Era solito scherzare sugli altri calciatori che avevano amanti negli appartamenti vicino alle loro mogli, li definiva dei mostri. Ma ciò che ha fatto lui è anche peggio. Lui ha mentito a tutti. Come è possibile controllare i cuori e le menti di due donne? Sono sicura – ha concluso – che ci siano state anche altre amanti. Lui è un mostro. Come ho potuto aiutare così tante persone e non essere in grado di aiutare me stessa?”.

Per inseguire il suo sogno d’amore con Adil Rami, a 52 anni Pamela aveva deciso di rimettersi in gioco, decidendo persino di trasferirsi in Francia. Qualcuno l’aveva messa in guardia sull’ambiguità del calciatore, ma lei era troppo innamorata per credere a certe cose che, invece, si sono rivelate essere vere. Pamela ha avuto modo di parlare con l’ex di Rami, anche lei ripetutamente tradita e ingannata: “Anche lei è scioccata e molto triste – ha detto l’attrice – sono le prove di cui avevo bisogno per andare avanti. Ora non può più farci del male”.