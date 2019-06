Sventola un enorme pene gonfiabile sui passanti: 4.000€ di multa

È successo a Desenzano del Garda durante un addio a celibato. Un ragazzo è stato fermato dalla Polizia perché infastidiva i passati con un gonfiabile enorme a forma di fallo. Si è beccato una bella multa di 4.000 euro. Insieme ai suoi amici, tutti di Parma, aveva alzato un po' il gomito, e l'ultima festa da single si è trasformata in un momento fastidioso per la cittadinanza, che non voleva essere disturbata con un pene di plastica.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Agli addii al celibato, si sa, ci si diverte e si beve un po' troppo. Il gruppo di ragazzi, fermati da un agente in borghese, ha reagito male ed è stato necessario chiamare i rinforzi per calmare la situazione.

L'uomo è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza e per ubriachezza molesta. In più, oltre alla sanzione, il ragazzo in questione ha ricevuto il Daspo urbano, ovvero non può più avvicinarsi al territorio di Desenzano. Purtroppo la cittadina soffre molto per queste feste che degenerano. Solo qualche settimana fa, infatti, un altro episodio ha turbato la quiete pubblica: un pullman pieno di persone ubriache è stato fermato prima che potesse scendere in Piazza.