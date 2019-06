In Germania hanno creato un libro che contiene assorbenti (per combattere l'iva)

Negli ultimi tempi si è parlato molto della tassa sugli assorbenti femminili, venduti con l’Iva al 22%, come fossero dei prodotti di lusso e non dei beni di prima necessità. Il problema non è solo italiano: anche in Germania, infatti, c’è una tassa simile sui tamponi femminili, pari al 19%.

Ovunque ci sono state proteste ma finora nessuno ha fatto nulla di concreto per affrontare il problema. Solo una startup tedesca, The Female Company, ha avuto un’idea geniale non solo per protestare contro questa tassa, ma anche per aggirarla e consentire alle donne di poter acquistare gli assorbenti a un prezzo minore.

Questa azienda ha pubblicato The Tampon Book, un libro che contiene 15 tamponi: il prodotto viene venduto come libro e non come confezione di assorbenti e dunque la tassa è del 7%, quella applicata per i libri. Il volume è stato tradotto anche in inglese e costa poco più di 3 euro: oltre che lo spazio per i tamponi, contiene 46 pagine illustrate che raccontano “storie divertenti e sorprendenti sulle mestruazioni”, dall’antichità fino ai nostri giorni.

L’iniziativa della startup tedesca è stata subito un successo: la prima tiratura è andata esaurita in un solo giorno e finora in totale sono state vendute circa 10mila copie. La cofondatrice dell’azienda, Ann-Sophie Claus ha raccontato al Guardian che, insieme al suo staff, ha lavorato su questo progetto per più di un anno, dopo aver portato avanti diverse iniziative di sensibilizzazione su questo tema, tra le quali anche una petizione che ha raccolto oltre 175mila firme per chiedere al governo di ridurre la tassa sugli assorbenti, senza però ottenere il risultato sperato.

Anche in Italia ci sono state proteste contro la Tampon Tax, con la proposta di ridurre l’Iva al 4%, ma finora l’obiettivo non è stato raggiunto e per le donne italiane, così come per quelle tedesche, i tamponi continuano purtroppo a essere dei “beni di lusso”.