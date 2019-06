Il Commodore 64 sta per tornare nei negozi

Grandi notizie per tutti i nostalgici degli anni ’80: il mitico Commodore 64 sta infatti per tornare nei negozi nella versione a grandezza naturale. Di recente, infatti, ne è stata messa in commercio una versione miniaturizzata che è stato un grande successo: sarà per questo che i produttori hanno deciso di realizzarne una rivisitazione ma nella forma originale in tutto e per tutto.

THEC64 sarà disponibile a partire dal prossimo 5 dicembre e si candida già a diventare il regalo di Natale più richiesto. Proprio come il celebre home computer degli anni ’80, anche questa versione sarà dotata di tastiera, joystick classico micro-switch che si potrà collegare a una delle quattro porte USB disponibili; il Commodore potrà essere collegato a un qualsiasi tipo di televisore, grazie alla presa HDMI. È inoltre dotato di tre modalità commutabili, ossia il BASIC del C64 originale, il VIC20 BASIC oppure il Game Carousel con il quale giocare a uno dei 64 giochi integrati.

“Così come il classico C64 e alla modalità VIC20 BASIC – si legge nel comunicato stampa che ha annunciato l’uscita - i giochi preinstallati includono classici come California Games, Paradroid, Boulder Dash e nuovi titoli come Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha e Gridrunner, oltre allo sparatutto pubblicato recentemente, Galencia, e all’avventura testuale Planet of Death. È anche possibile caricare e salvare i propri giochi C64 e VIC20 tramite chiavetta USB e accedere ai titoli multi disco”.