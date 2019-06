Meghan avrebbe ridisegnato l'anello di fidanzamento: scoppia la polemica

Meghan Markle ne combina un'altra delle sue. A quanto pare (perché si parla solo di indiscrezioni), la Duchessa di Sussex avrebbe realizzato un restyling dell'anello di fidanzamento disegnato, e regalatole, dal principe Harry. Lo splendido gioiello in origine era un simil trilogy, con un fascia d'oro e tre pietre, uno al centro più grande e due più piccoli ai lati. Adesso, secondo i più informati, al posto della fascia in oro ce ne sarebbe un'altra più sottile. Possiamo vedere qui, il dettaglio dei due anelli.

First Meghan matched her Wedding pictures to Harry to that of the one with Trevor... now re has redesigned her ring to look like the one Trevor gave her!!! How embarrassing for Haz!! Great find @wizkid101UK @MailOnline @Daily_Express #Megxit #MeghanMarkle pic.twitter.com/WlOm7cqAfw