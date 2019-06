Alberto Angela ha ricevuto la laurea honoris causa in Archeologia a Napoli

Nella sua carriera l’amatissimo divulgatore televisivo, Alberto Angela, ha ricevuto tantissimi riconoscimenti e ha conseguito diversi titoli. Alla lista mancava solo una laurea honoris causa, ma ora il figlio di Piero Angela ha ricevuto anche questa: a conferirgliela è stata l’Università Suor Sant’Orsola Benincasa di Napoli, ovviamente nella sua materia di specializzazione, Archeologia.

“Le meraviglie del nostro paese indicano la strada da seguire per le sfide del futuro – ha commentato Alberto mentre riceveva la pergamena - Ho cominciato qui, a Pompei con il grande archeologo De Simone. Tornerò per altri progetti. La divulgazione è importante per preparare i giovani alle sfide del futuro. Non ero mai stato al suor Orsola, tempio del sapere. Sono rimasto a bocca aperta per il fascino della cultura”.

La laurea honoris causa gli è stata conferita “per la straordinaria capacità di sintesi tra competenza e comunicazione, ovvero tra i valori della conoscenza scientifica e i metodi della trasmissione del sapere nell’era dei nuovi media”. A presentare Alberto Angela è stato proprio Antonio De Simone, l’archeologo che è stato in passato il suo maestro; la laudatio è poi stata tenuta dal direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’ateneo, Emma Giammattei. La cerimonia è stata invece introdotta dal rettore Lucio D’Alessandro nella Sala degli Angeli, talmente piena di gente che è stato richiesto di istallare un maxischermo per permettere anche a chi era rimasto fuori di poter assistere all’evento.

Alberto Angela ha poi tenuto la sua lectio magistralis sulle meraviglie del nostro Paese e, con la sua ben nota capacità comunicativa e la sua profonda conoscenza della materia, ha lasciato, come sempre, a bocca aperta il pubblico presente, composto da studenti, professori e cultori della materia.