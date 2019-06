Novità per i concerti: dal 1° luglio arrivano i biglietti nominativi

Dal 1 luglio entrerà in vigore una legge che interesserà tutti gli amanti dei concerti: a partire da quella data, infatti, i biglietti per gli eventi live saranno nominativi. Questo provvedimento è stato preso per contrastare il fenomeno noto come “secondary ticketing”, o anche “bagarinaggio”, ossia la rivendita illecita dei biglietti a prezzi esorbitanti.

Per poter accedere alle location dei concerti, insomma, dal 1 luglio bisognerà portare sempre con sé anche un documento che attesti la propria identità. Di recente sono già state fatte delle prove di questo nuovo sistema, ad esempio nei recenti show di Phil Collins e di Ed Sheeran; secondo la legge, sarà comunque possibile cambiare il nome del possessore del biglietto fino a un momento prima dell’inizio dell’evento, purché a farlo sia la persona che lo ha acquistato.

Secondo alcuni promoter, però, questa misura non servirà per arginare il problema ma, anzi, sarà solo un danno perché farà aumentare i costi di produzione. È iniziata dunque una polemica, anche perché molti sostengono che il processo per il cambio nome e anche per l’accertamento dell’identità del possessore genereranno file interminabili agli ingressi.