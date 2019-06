Si finge Messi e va a letto con 23 donne: denunciato un iraniano

Se sei un calciatore, si sa, avrai più successo con le donne. È questo quello a cui deve aver pensato Reza Parastesh, un iraniano che somiglia tantissimo a un calciatore famoso. Ovvero a Leo Messi. L'uomo ha ben pensato di sfruttare questa somiglianza a suo favore e di diventare un vero e proprio latin lover. Reza, infatti, fingendosi la "Pulce argentina" è andato a letto con 23 donne.

Le malcapitate pensavano davvero di trovarsi di fronte il campione del Barcellona, e per questo motivo hanno ceduto al suo fascino. Sono state tutte raggirate: l'uomo, infatti, si presentava proprio come il calciatore. Reza tra l'altro è conosciuto da alcuni anni come il "Messi iraniano" per l'enorme somiglianza con il fuoriclasse.

Tutti gli amanti del calcio, infatti, ricorderanno la foto di Parastesh con la maglia numero 10: lo scatto fece presto il giro del mondo e diventò subito virale. La somiglianza è disarmante. Ed è proprio per questo motivo che arriva la denuncia: si tratta di un vero e proprio adescamento a fini sessuali. Inoltre, l'iraniano ha fatto in modo di somigliare ancora di più a Messi, facendosi crescere la barba e studiando le sue mosse nei minimi dettagli.