Fermato completamente nudo in scooter: "Avevo caldo"

Come dargli torto, aveva troppo caldo. Se non fosse per il buon senso che vieta ad ognuno di noi di girare nudi per strada, l'uomo che a Brandeburgo (vicino Berlino) è stato fermato dalla Polizia, aveva proprio ragione. Si tratta di un motociclista che si è denudato, è salito sullo scooter ed è partito... con l'aria fresca addosso. Allo stop delle Autorità, l'uomo si è giustificato così: "Ma fa caldo...".

Il fatto è che i berlinesi non sono proprio abituati a questo caldo che sta imperversando in città. Anzi, da loro questa stagione è piacevolissima. Le temperature potrebbero raggiungere anche i 39 gradi, evento assolutamente anomalo per un Paese come la Germania. Evidentemente, l'afa gli ha giocato un brutto scherzo. O forse ha pensato che fosse usanza non portare i vestiti con tutti questi gradi.

È vero che la Polizia lo ha fermato - e gli ha anche scattato delle fotografie - ed è vero che subito dopo avergli controllato i documenti, e avere accertato che tutto fosse in regola, l'uomo è stato libero di andarsene... nudo! Perché in realtà andare in giro nudi non è proibito. Chissà che altre mirabolanti avventure stanno aspettando l'uomo nudo in motorino!