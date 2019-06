Scoperto il metodo definitivo contro le zanzare (e lo avete in casa)

Questo periodo dell'anno è caratterizzato da tanto sole, caldo e giornate più lunghe che mai. Ma tra le cose belle che l'estate porta con sé, ce n'è una, invece, molto fastidiosa: le zanzare. Armati di zampironi, insetticidi e quant'altro la scienza ha dato all'uomo per sconfiggere questi esserini volati che pizzicano, c'è un rimedio naturale che non tutti conoscono. Stiamo parlando del caffè.

Sì, il caffè è un ottimo anti zanzare. Le manda via e non le fa tornare più. Il bello è che è efficace in tutte le sue forme: liquido, in polvere o in chicchi. Ma come utilizzare questa bevanda per allontanare le zanzare? È presto detto.

Se volete usarlo in polvere, basterà mettere un po' di caffè in un contenitore ricoperto di carta alluminio e bruciarlo. Appena prende fuoco, si può posizionare nei punti più critici della casa: il fumo della polvere di caffè farà scappare gli insetti. In più, è consigliato spargere un po' di polvere dove c'è acqua stagnante.

Quello liquido, invece, può essere nebulizzato nelle zone più esposte, come ad esempio banconi e davanzali. Infine, il caffè in chicchi è perfetto per le larve delle zanzare. Metteteli nella terra delle piante o nell'acqua stagnante. Il successo è assicurato.

Cosa aspettate? Correte a prendere un po' di caffè e verificate voi stessi.