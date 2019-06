Leonardo Di Caprio prende una pallonata in faccia e la foto diventa virale

Sulle sue doti di attore nessuno ha dubbi, ma su quelle sportive adesso qualche perplessità è sorta: stiamo parlando di Leonardo Di Caprio che, in questi giorni, si trova a Malibù come mostrano alcune foto che stanno facendo il giro della rete.

In particolare, c’è uno scatto che ha scatenato l’ironia del web: la foto ritrae Leo mentre gioca a pallavolo sulla spiaggia e riceve una forte pallonata in faccia, probabilmente perché ha fatto un movimento sbagliato e non è riuscito a ricevere e colpire il pallone nel modo corretto.

Inutile dirlo, la foto non solo ha scatenato i commenti ironici degli utenti dei social, ma è diventata anche un meme, cosa già accaduta in passato con altre immagini dell’attore, in particolare quando, prima della vittoria del 2016 per “Revenant – Redivivo”, si ironizzava sul fatto che non avesse mai vinto un Oscar, nonostante le numerose candidature per alcune sue grandi interpretazioni.

Ouch! Leonardo DiCaprio gets whacked in the face by a volleyball https://t.co/pVv8PUzaRc pic.twitter.com/x21uLkZn5m — Page Six (@PageSix) 25 giugno 2019

Questa volta, invece, qualcuno ad esempio chiede, appunto, di “indagare sulle abilità sportive” di Leo; un fan scherza definendo la pallonata la giusta punizione per l’attore che non ha mai risposto ai suoi messaggi. Qualcun altro ha avuto da ridire anche sul cappellino indossato dall’attore che, a quanto pare, sarebbe della squadra di baseball dei New York Mets, fatto che ha scatenato i commenti dei tifosi delle squadre avversarie; ad esempio, qualcuno ha definito la pallonata in pieno volto come l’effetto della “maledizione dei Mets”.

Insomma, per un motivo o per un altro, Leonardo Di Caprio finisce sempre per diventare un trend topic sui social: nei giorni scorsi lo è stato per aver venduto all’amico e collega Russell Crowe una vera testa di dinosauro che aveva in casa per ben 35mila dollari. L’attore de “Il Gladiatore” ha spiegato di averla comprata per i suoi figli. Qualche settimana fa, invece, Leo è finito sui social per alcuni scatti insieme alla sua fidanzata Camila Morrone che mimava la celebre scena di Jack e Rose sul Titanic.

Ironia a parte, Leo è sempre molto amato dai fan che non vedono l’ora di vedere al cinema la sua ultima fatica, “C’era una volta a... Hollywood”: il film, diretto da Quentin Tarantino, vedrà come protagonisti Di Caprio e Brad Pitt e uscirà a settembre.