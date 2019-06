"Federico Fashion Style" risponde alla polemica e pubblica i prezzi dei suoi saloni

Da alcuni giorni, una nuova polemica sta girando rete. Riguarda Federico Fashion Style, ovvero il parrucchiere più famoso d'Italia, protagonista del programma tv "Il Salone delle Meraviglie". Tutto è nato quando una sua cliente ha pubblicato lo scontrino di 3.550 euro per un trattamento nel suo salone di Milano.

Il web si è scatenato: non è possibile pagare così tanto dal parrucchiere. È vero che Federico è l'hair stylist delle dive, ed è vero che ha anche un programma tv, ma 3.550 euro è troppo. Stanco di tutte le critiche, il parrucchiere ha deciso prima di pubblicare un video su Instagram dove spiega che la signora ha ricevuto un regolare preventivo (che è stato poi accettato) e che i servizi erano più di uno, tra cui dieci file di extension, tinture, shatush e maschere. In questo modo il prezzo finale si alza.

Successivamente, è tornato sull'argomento e ha mostrato, sempre su Instagram, il listino prezzi di tutti i saloni che portano il suo nome in Italia. Lo scopo era quello di far vedere al popolo polemico che, singolarmente, il costo dei trattamenti che offre è abbordabilissimo.

Ad esempio, nel salone di Anzio (il primo che ha inaugurato), un taglio costa 13 euro e per il colore si parte da 23 euro. Nei due negozi di Roma, una piega viene 25 euro e una maschera di bellezza 30. Nel salone di Milano, invece, si spendono 40 euro per un taglio e 60 euro per il colore. Ovviamente i prezzi sono livellati in base alla città. E Milano è il negozio dove i trattamenti costano di più. Con questo Federico Laura spera di mettere a tacere tutte le polemiche.