"I gemelli sono tornati": la foto di Brenda e Brandon fa impazzire i fan

Beverly Hills 90210 sta per tornare. Tutti i fan a breve potranno vedere le nuove puntante e innamorarsi ancora una volta dei loro beniamini. In questi giorni, il cast è alle prese con le registrazioni e tra un ciak e l'altro, ci scappa anche qualche foto da condividere.

Come quella postata sul profilo Shannen Doherty, Brenda nella serie. Nello scatto vediamo lei e Jason Priestley, ovvero il fratello gemello Brandon. La didascalia che accompagna l'immagine è eloquente: "Proprio così, i gemelli sono tornati". Questa foto può considerarsi un evento. Non li vedevamo così insieme da tantissimo tempo, da quando l'attrice decise di lasciare il telefilm alla quarta stagione.

And just like that, the twins are back.

Follower in visibilio. Tanti like, commenti e cuoricini. Branda e Brandon fanno sempre un certo effetto: vederli insieme vuol dire fare un tuffo nel passato. La nostra mente vola a quando negli anni '90 l'unica cosa che contava era tornare a casa per vedere un nuovo episodio di Beverly Hills 90210.

Ormai manca davvero poco al revival della serie: prenderà il via in America il 7 agosto e sarà composta da 6 nuove puntate. Tutto il cast sarà presente per dare vita a nuove fantastiche avventure e per onorare al meglio il loro amico Luke Perry, prematuramente scomparso il 4 marzo scorso a causa di un ictus.