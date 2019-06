Da scarpa con tacco a scarpa bassa in 2 minuti: la rivoluzione

Quello dei tacchi è un problema comune a tante donne: sono bellissimi ed eleganti e slanciano la figura, ma sono anche spesso faticosi da indossare e, dopo tante ore, possono causare dolori e fastidi ai piedi.

Non sarebbe bello poter avere una scarpa con il tacco in grado di trasformarsi in una scarpa bassa all’occorrenza? È proprio questa la domanda che si è posta Haley Pavone, la 23enne che ha dato vita a una startup davvero rivoluzionaria. Dopo essersi infortunata al piede a una festa per colpa dei tacchi troppo alti, Haley ha infatti avuto la brillante idea delle scarpe con il tacco convertibile.

Si tratta, in sostanza, di una scarpa il cui tacco si può attaccare e staccare in pochi secondi, con un semplice gesto della mano: quando ci si stanca dei tacchi, dunque, ci si può riposare passando rapidamente alla scarpa bassa. Haley è riuscita a realizzare la sua idea fondando la Pashion Footwear insieme a Tyler Unbehand, specializzato in tecnologia industriale, e a Seiji van Bronkhorst, ingegnere meccanico specializzato proprio nella creazione di scarpe.

Visualizza questo post su Instagram The best shoes for everyday wear. Un post condiviso da Pashion Footwear ™ (@pashionfootwear) in data: 21 Giu 2019 alle ore 12:22 PDT

La startup è stata lanciata nel 2016 a San Luis Obispo, in California, e in soli due anni ha raccolto ben 1,7 milioni di dollari di finanziamenti grazie a due investitori principali, Forrest Fleming ed Entrada Ventures, i quali hanno creduto in questo progetto. I modelli disponibili al momento sul sito del brand costano 165 dollari: ciascuna confezione comprende due suole, due tacchi, due supporti removibili, cappucci in gomma sul tallone per proteggere le scarpe e una borsa con lacci per riporre le varie parti. L’elemento davvero innovativo in tutto questo è la suola della scarpa, realizzata in materiale termoplastico e nylon che consente una grande flessibilità tra il tallone e la pianta del piede. È facile prevedere che queste scarpe diventeranno presto un must per tutte le donne.