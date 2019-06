Guarda un film porno al cinema e muore d'infarto

Di cinema a luci rosse non ne sono rimasti molti. Uno storico si trova a Palermo, in Via Maqueda: Orfeo è il suo nome. Ed è proprio da qui che arriva la notizia di un uomo di 60 anni colpito da un infarto mentre stava guardando un film porno. Il proprietario della sala ha detto che si trattava di un cliente abituale.

"Lotta al potere", questo il film hard in programmazione quel giorno, non ha lasciato scampo al 60enne, che ha concluso così la sua vita. Non si hanno altre informazioni in merito. Sappiamo solo che, al buio della sala, alcuni spettatori si sono accorti che qualcosa non andava e hanno avvertito subito la proprietà che ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare niente per l'uomo. Dopo aver accertato la morte, la salma è stata riconsegnata ai familiari.

Sono rimasti pochissimi cinema a luci rosse in Italia. Il mercato è stato, infatti, stroncato dalla crescita delle piattaforme online che permettono di vedere filmati hard a casa e gratuitamente. Oltre all'Orfeo di Palermo, ce n'è uno a Como, uno a Genova e due a Bologna.