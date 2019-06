21enne mangiata viva da tre squali davanti agli occhi dei genitori

Jordan Lindsey è il nome della studentessa americana di 21 anni morta alle Bahamas mentre era in vacanza con la sua famiglia. La giovane stava facendo snorkeling quando ad un tratto tre squali hanno iniziato a girarle intorno: i genitori si sono accorti di quanto stava accadendo e si sono subito messi a urlare per cercare di avvisare la figlia e di dirle di fuggire.

Ma Jordan purtroppo non li ha sentiti e i tre squali l’hanno attaccata, mangiandola viva sotto lo sguardo dei genitori che non hanno potuto fare nulla per salvarla: il braccio destro della ragazza è stato letteralmente strappato, mentre il sinistro è stato morso, così come le gambe e i glutei.

“Era così premurosa – ha detto il padre al Mirror – amava gli animali ed è assurdo che sia morta proprio a causa di uno squalo. Ci manca già tanto”. Il Ministro del Turismo e del Commonwealth delle Bahamas ha espresso le sue condoglianze alla famiglia americana; nel frattempo, il corpo della 21enne sarà trasportato all’Ospedale Princess Margaret di Nassau per un’autopsia e poi in California, tramite l’Ambasciata americana. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine, mentre sul sito Gofundme è stata aperta una raccolta fondi per contribuire alle spese del trasporto del corpo negli Stati Uniti; in poche ore sono già state raccolte più di 14mila sterline.