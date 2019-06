A Tokyo c'è un bar dove bevi caffè coccolando maialini

A Tokyo esiste un bar davvero speciale: si chiama MigPig Cafè e la sua particolarità è che i clienti, mentre consumano la loro ordinazione, possono nel frattempo rilassarsi coccolando dei dolcissimi maialini.

Questo locale ha aperto a Meguro, uno dei quartieri più alla moda della città nipponica: per poter accedere al bar bisogna togliersi le scarpe e indossare delle ciabattine, così da mantenere il pavimento pulito; poi bisogna lavarsi le mani e a quel punto è possibile prendere in braccio uno dei maialini presenti, che vengono tenuti liberi per la sala, e accarezzarli mentre si sorseggia un caffè o una birra.

Visualizza questo post su Instagram 190524 今日もぽかぽか天気。 日光浴しながら、バルコニーでトレーニング✊✨ ちょっとピンクのお鼻がトレードマークの#おかかちゃん ・ #mipig#マイピッグ#mipigcafe#マイピッグカフェ#マイクロブタカフェ#マイクロブタ#micropig #マイクロブタさんのおうち#マイクロブタさんのお友だち Un post condiviso da mipig cafe (@mipigcafe) in data: 24 Mag 2019 alle ore 12:23 PDT

Questi cuccioli di maiale hanno tra i 4 e i 6 mesi e arrivano da un allevamento della zona che ha instaurato una collaborazione con il MigPig: quando gli animali arrivano a 7 mesi possono essere adottati dai clienti. L’obiettivo dei gestori del bar e anche di quelli dell’allevamento, infatti, è quello di far diventare il maiale un animale domestico da appartamento.

Il MigPig non è il primo bar in cui sono presenti animali: esistono già da tempo, infatti, i cosiddetti “cat cafè”, dove i felini vengono lasciati liberi nei locali per essere coccolati dai clienti, poi i bar con i gufi e anche quelli con i cani.