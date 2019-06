In Australia una nuova legge vieta i palloncini

In Australia i palloncini che tanto piacciono ai bambini sono stati banditi: una nuova legge per la tutela dell’ambiente vieta di utilizzare palloncini di plastica, latex e altri materiali nella città portuale di Freemantle, nella zona occidentale del paese. I cittadini non potranno portare o far volare palloncini, in particolari, nei parchi, nelle riserve naturali, sulle spiagge e nelle zone verdi urbane.

Chi infrangerà la legge dovrà pagare una multa di 125 dollari. Come riporta il Daily Mail, il sindaco della città australiana, Brad Pettit, ha spiegato che questo divieto è in linea con i provvedimenti presi dal governo per ridurre il consumo di plastica per la tutela dell’ambiente. “La nostra comunità ha una grande aspettativa – ha detto ai media locali – su cose come i palloncini all’elio che, come è stato scientificamente provato, hanno un forte impatto sull’ecosistema marino, per questo motivo è un tema del quale città come Freemantle devono occuparsi”.

Freemantle, in realtà, è la seconda città australiana ad adottare questo divieto, dopo la città di Cottesloe. Anche in questo caso, la scelta è stata motivata dal fatto che i resti dei palloncini finiscono per inquinare l’ambiente e il mare: spesso, ad esempio, sono stati trovati pesci, uccelli e altri animali con pezzi di gomma o plastica nello stomaco proprio per colpa dei palloncini.