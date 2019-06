"Cerco babysitter che si vesta da principessa Disney": 4mila € al mese

"Cerchiamo qualcuno che possa calarsi in un personaggio creando un’atmosfera davvero divertente nella nostra casa, ma che non abbia al contempo paura di imporre disciplina qualora le gemelle risultassero disobbedienti. Sappiamo che non si tratta di una richiesta normale ma pensiamo che è un buon modo per insegnare alle nostre figlie determinate virtù che caratterizzano questi modelli femminili forti". Questo è un annuncio di lavoro che una coppia di genitori inglese ha pubblicato: stanno cercando una babysitter per le loro gemelle di 5 anni.

Quando si parla di personaggio, i due si riferiscono a una cosa ben precisa: vogliono che la bambinaia si travesta da una principessa Disney, ogni mese una diversa. Insomma, un lavoro da favola! Ma da favola è anche lo stipendio: 4 giorni a settimana per la bellezza di 40 mila sterline l'anno, ovvero quasi 4.000 euro al mese! Sì, avete capito bene, questi genitori inglesi non badano a spese per la felicità e il benessere delle loro figlie. E sono disposti a spendere una fortuna per fare vivere loro una fiaba... nel vero senso della parola.

Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Rapunzel e Mulan... ogni mese una principessa diversa per intrattenere le gemelle ed educarle seguendo i valori che animano tutte le eroine della Disney. Non è un lavoro semplice, ma di sicuro è bellissimo.

Per tutte le interessate, il lavoro si svolgerebbe dal martedì al venerdì, l'orario va dal pomeriggio fino alla sera tardi. La babysitter dovrà andare a prendere a scuola le bimbe, farle giocare, preparare loro la cena e metterle a letto. Il tutto indossando i panni di una principessa. Che dolcezza!