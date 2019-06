Uno studio rivela: sempre più giovani soffrono di stanchezza cronica

Se ti senti sempre stanco e hai un’età compresa tra i 22 e i 38 anni, allora forse anche tu fai parte di quella che è stata definita come la “generazione esausta”. I giovani di oggi, infatti, sembrano soffrire sempre di più di stanchezza cronica: vivono in uno stato di costante esaurimento, sia a livello mentale che fisico, non dormono abbastanza e anche quando lo fanno, il riposo sembra non bastare mai.

Secondo una ricerca del Colorado Department of Instructions, questi giovani soffrono di una sindrome che può manifestarsi già in età scolare, per poi proseguire a volte anche nell’età adulta. Quando si soffre di questo disturbo, si avverte perennemente una sensazione di estrema stanchezza che non è scaturita da un’attività fisica impegnativa e che invia al cervello dei “segnali di fatica” che poi si ripercuotono inevitabilmente sul comportamento e lo stile di vita dell’individuo che li percepisce.

Secondo i ricercatori, per riuscire a combattere la stanchezza cronica, chi fa parte della “generazione esausta” dovrebbe innanzitutto trovare la forza di volontà per impegnarsi a seguire uno stile di vita più regolare e sano: è consigliato, ad esempio, dedicarsi a un’attività motoria regolare, assumere minerali e vitamine, dormire regolarmente e in un numero di ore adeguato alle necessità del proprio fisico e, infine, svegliarsi presto la mattina. Se non si prendono provvedimenti, infatti, la stanchezza cronica a lungo andare provoca stress e disturbi psicofisici che possono compromettere lo svolgimento delle normali attività quotidiane.