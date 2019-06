Ginecologo usa il suo sperma per fecondare di nascosto decine di donne

Ottawa, Canada: un ginecologo ha ingannato decine e decine di pazienti che credevano di non poter avere figli. Le ha messe incinte con il proprio sperma. La vicenda ha dell'inquietante. Bernard Norman Barwin - questo il nome del dottore - ora è stato sospeso dall'Ordine, il suo è stato giudicato un comportamento che viola la deontologia della professione. In più, dovrà pagare una multa di 10mila dollari entro un mese.

Anni e anni di inganni e di raggiri. Le malcapitate si recavano dal Dott. Barwin perché volevano avere dei bambini. Erano convinte, infatti, di avere problemi in questo senso. E lui era un ginecologo esperto in fertilità. Il suo aiuto, però, non è stato per niente ortodosso. L'uomo usava il proprio liquido seminale per fecondare le sue pazienti e non utilizzava quello di mariti e fidanzati.

Tutto è filato liscio per molto tempo, fino a quando la figlia di una paziente si è sottoposta al test del DNA. È così che ha scoperto di essere la figlia biologica del ginecologo canadese. Da questo momento in poi, il suo castello di bugie è crollato. La donna ha sporto denuncia e ha fatto scoprire ad altre donne la stessa cosa. Ad oggi, i figli accertati di Barwin sono 11. Ma le Autorità, che si stanno occupando del caso, dicono che potrebbero essere anche più di 50.