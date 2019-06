Lascia il finestrino del SUV aperto: multa per "istigazione al furto"

Un turista italiano in vacanza ad Alghero, in Sardegna, si è beccato una bella multa per "istigazione al furto". E cosa vuol dire? Il povero malcapitato non poteva credere ai suoi occhi quando è tornato verso il suo SUV parcheggiato e ha visto il verbale della Polizia locale. La sua violazione? Aveva lasciato il finestrino della macchina aperto.

L'Agente, che ha firmato la multa, ha pensato che tale comportamento potesse far cadere qualcuno nella tentazione di rubare qualcosa all'interno dell'auto, se non l'auto stessa. Se non si prendono le giuste precauzioni in tal senso - come definito anche dall'articolo 158 del Codice della Strada - si può essere sanzionati. La multa in questione ammonta a 41 euro.

Il turista non conosceva, evidentemente, la norma che obbliga i proprietari delle macchine a seguire tutti i comportamenti per evitare un reato altrui. Tanto non ci credeva, che è andato in giro per la cittadina, tra i locali e i commercianti, per capire meglio e per cercare un minimo di conforto per quello che gli era appena successo.

Ora siamo tutti avvertiti. Se, nella fretta, lasciamo il finestrino della macchina parcheggiata abbassato, al nostro ritorno potremmo vedere una bella multa incastrata nel tergicristallo. Poi non dite che non ve lo avevamo detto!