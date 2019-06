Ecco perché Kate Middleton non può viaggiare insieme al figlio

Che i reali d'Inghilterra fossero strani lo sapevamo già. Ci sono infatti tantissime regole che disciplinano la vita a corte. Alcune sono "normali", altre invece sono proprio assurde. Come quella che impedirebbe a Kate di viaggiare in aereo con il principe William e il principino George insieme. La duchessa di Cambridge, insomma, deve fare una scelta... il marito o il figlio. Oppure resta a casa! Ma perché?

La regola bizzarra deriva dal fatto che la famiglia di Kate è particolarmente delicata e molto esposta: ci sono, infatti, ben 4 potenziali eredi al trono di differente grado. Quando viaggia, quindi, tutta la combriccola ha bisogno di una protezione speciale, molto speciale. Da qui la regola, che affonda le sue radici nella tradizione: il trono d'Inghilterra non può restare vacante. E se il duca viaggia con il primogenito si espone la Corona a un rischio. E questo non è permesso.

Fatto sta che più volte Kate e William hanno ignorato la norma e sono saliti insieme sullo stesso volo. Ma non perché non la volessero rispettare, ma bensì perché c'è una deroga che stabilisce che i bambini molto piccoli possono viaggiare con entrambi i genitori. Fino a 12 anni di età però. Quando George quindi compirà il suo 12esimo compleanno, non potrà più viaggiare insieme a mamma e papà. A questo punto, Kate dovrà fare una scelta. Ma ancora c'è tempo: il principino dovrà aspettare fino al 22 luglio 2025!