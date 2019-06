Scoiattolo intrappolato sui binari “chiede aiuto” a un uomo

In Georgia, negli Stati Uniti, un giovane di nome Nick Allen ha vissuto un’esperienza incredibile. Mentre camminava vicino a un tracciato ferroviario, infatti, il giovane ha notato un cucciolo di scoiattolo in pericolo perché rimasto intrappolato sul percorso dei treni.

Il povero animale era caduto sui binari e non riusciva più a uscire: ha provato in tutti i modi a saltare fuori dal tracciato, ma la barriera era davvero troppo alta per lui e i suoi salti ancora da cucciolo.

Il giovane si è avvicinato con l’intenzione di aiutarlo e mai si sarebbe aspettato che l’animale reagisse così: il baby scoiattolo, ormai disperato, ha deciso di affidarsi a lui senza alcun timore e gli si è arrampicato sulla gamba da solo, quasi come se volesse davvero chiedergli aiuto. In questo modo, Nick ha potuto trasportarlo fuori dai binari, al sicuro. Il ragazzo ha condiviso dei video del suo incontro con l’animale su Facebook e la storia è diventata virale.