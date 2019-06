Si ritrovano un serpente enorme sul parabrezza: il video inquietante

Kansas City, una coppia sta viaggiando tranquilla in automobile... fino a quando un enorme serpente, lunghissimo,non si presenta sul parabrezza. Sbuca dal nulla e getta nel panico i due che volevano solo passare una giornata di relax insieme. Probabilmente l'animale si era rifugiato all'interno della carrozzeria e da lì è uscito a spaventare i malcapitati.

Le immagini dell'accaduto hanno fatto presto il giro del mondo, facendo rabbrividire un po' tutti. Prima il serpente si muove sul finestrino, poi arriva sul parabrezza e cerca disperatamente di fuggire da quello che, anche per lui, deve essere un inferno. L'autista non sa cosa fare. Se ferma l'automobile non può mica scendere!

Preso dal panico, il guidatore aziona il tergicristalli che va a colpire il serpente e lo fa cadere per per terra, al lato della carreggiata. A questo punto non sappiamo che fine abbia fatto il rettile. Non sappiamo neanche se sia sopravvissuto. Ma la paura è stata così tanta, che la coppia non è riuscita a fare altro per salvaguardare l'animale.

Ecco il video inquietante.