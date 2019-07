Ennio Morricone ha diretto il suo ultimo concerto

A 90 anni Ennio Morricone ha deciso di dire addio al palcoscenico e di ritirarsi. Per concludere la sua grandiosa carriera durata circa 60 anni, il maestro ha scelto di esibirsi per un’ultima volta a Lucca: il concerto ha registrato il sold out, erano presenti circa 20mila spettatori che hanno applaudito un’ultima volta il grande compositore e direttore d’orchestra.

Nella sua lunga carriera, Morricone ha firmato alcune delle più belle colonne sonore di sempre, come quelle per i film di Sergio Leone. Per salutare il suo affezionato pubblico, il maestro ha intrapreso nel 2016 il World Tour “60 Years Of Music” che finora ha registrato diverse serate sold out; i 50 concerti tenuti finora in 35 città europee hanno raccolto circa 700mila spettatori. Per l’estate 2019 sono state aggiunte tre date alle 10 previste proprio per il boom di richieste da parte del pubblico.

Ogni concerto del tour, tra l’altro è stato caratterizzato da una scaletta diversa. A Lucca Morricone è stato accolto con una standing ovation da parte del pubblico e ha poi eseguito capolavori come “Nuovo Cinema Paradiso”, “L’estasi dell’oro” e tanti altri grandi successi. Anche in questa occasione, il maestro ha diretto l’Orchestra Roma Sinfonietta con il coro dell’Università di Roma Tor Vergata.