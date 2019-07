La modella Stella Manente si ritrova per sbaglio al Milano Pride e sbotta: “Perché non esiste più Hitler?”

La modella e influencer Stella Manente in questi giorni è stata al centro di una grande polemica per una sua frase choc pronunciata durante un video pubblicato online.

La giovane era a Milano e a quanto pare si stava recando in stazione, dato che nel video si lamenta di aver perso il treno per colpa della manifestazione in mezzo alla quale si è ritrovata per sbaglio. Si trattava del Milano Pride ma Stella ha poi spiegato che non sapeva di quale evento si trattasse. È proprio lì, in mezzo alla folla, che la modella si è inviperita perché stava facendo tardi e ha così iniziato a inveire contro i manifestanti, pronunciando delle frasi veramente scioccanti.

“Io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti – dice Stella nel video incriminato – andate tutti a morire. Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler. Guardate che ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada. Vorrei veramente capire dove c***o sta la polizia, è una vergogna. È per questo che l’Italia è in rovina”.

Il video prosegue con frase simili; ai Sentinelli di Milano non è sfuggita l’invettiva dell’influencer ed è così che è scoppiata la polemica e l’indignazione da parte della comunità LGTB. Dopo essere diventata addirittura un trend topic su Twitter, la modella ha provato a correre ai ripari scusandosi per quelle sue frasi choc: “Non volevo offendere nessuno – ha spiegato in un nuovo video su Instagram – non sapevo ci fosse il gay pride”.