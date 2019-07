Resta bloccata in ascensore per 27 ore: sopravvive bevendo vino

A Padova una donna di 50 anni ha vissuto una disavventura che avrebbe messo a dura prova chiunque: la donna, infatti, è rimasta bloccata in ascensore per ben 27 ore, a partire dalle 9:30 di mattina, in una giornata durante la quale nella città veneta le temperature hanno raggiunto quasi i 40 gradi.

La donna era uscita di casa senza cellulare perché doveva andare semplicemente in cantina a posare una cassetta di vino: ha così preso l’ascensore ma l’impianto si è bloccato poco dopo. La 50enne ha provato a forzare le porte e a gridare per chiedere aiuto, ma nessuno l’ha sentita, nemmeno la signora che la aiuta a fare le pulizie.

La vicenda si è risolta con un lieto fine grazie alla madre della donna che, allarmata perché la figlia non rispondeva al cellulare da diverse ore, si è recata a casa sua e ha scoperto quanto accaduto: a quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno finalmente liberato la donna. In seguito, la signora ha raccontato di essere riuscita a sopravvivere tutte quelle ore bevendo proprio un po’ di quel vino che avrebbe dovuto portare in cantina.