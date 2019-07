Cagnolina ferita entra in farmacia e chiede aiuto: il video commovente

Quella che arriva dalla Turchia è una storia dalla dolcezza infinita. Una storia commovente che spiega come gli animali siano in grado di parlare anche senza parole. Banu Cengiz è una farmacista turca, che ama tantissimo i cani. Davanti alla sua farmacia, infatti, Banu ha realizzato una vera e propria oasi per gli amici a 4 zampe che non hanno una famiglia, fornendo loro un po' di cibo e acqua.

Qualche giorno fa, è entrata nella farmacia una cagnolina. Cercava di attirare l'attenzione, girava nel negozio, stava chiedendo aiuto. Quando la dottoressa si è avvicinata ha capito subito che l'animale era ferito a una zampa, aveva un taglio che sanguinava. Si è inginocchiata e ha l'ha curata. La scena, ripresa in un video che poi è stato condiviso sui social, ha commosso il mondo intero. "Guardava direttamente me e allora le ho detto: Piccola che succede?", ha raccontato la farmacista in un'intervista.

Banu ha disinfettato il taglio, ha somministrato alla cagnolina un antibiotico e le ha fasciato la zampetta. "Quando ho finito si è sdraiata sul pavimento come per ringraziarmi. Era come se mi stesse dicendo mi fido di te". Per tutta la giornata, il cane è rimasto in farmacia, ha mangiato e bevuto e ogni giorno va a trovare la sua salvatrice.

"Sfortunatamente non ho potuto portarla a casa con me. Nel corso degli anni ho avuto molti animali, do loro da mangiare e li aiuto a trovare una famiglia", ha concluso la farmacista. Guarda anche tu il video dolcissimo.