Uccello nutre il piccolo con un mozzicone: la foto straziante diventa virale

Un uccello offre con il becco al suo piccolo un mozzicone di sigaretta da mangiare. Questa è la scena straziante immortalata nello scatto di Karen Mason, volontaria della National Audubon Society, che si occupa della tutela dei volatili.

La foto è stata scattata sulla spiaggia di Saint Pete Beach, in Florida, lo scorso 20 giugno e, condivisa sui social, è diventata immediatamente virale come l'immagine simbolo di ciò che l'uomo sta causando all'ambiente e agli altri esseri viventi che popolano il nostro pianeta.

Karen Mason ha realizzato una sorta di reportage che testimonia quanto sta accadendo sulle spiagge.

A corredo dello scatto, l'autrice ha scritto: “Se fumate, non buttate a terra i mozziconi”, facendo notare come proprio gli arenili siano diventati degli enormi posacenere per i fumatori che vi trascorrono qualche ora di relax.

Il problema dell'abbandono di mozziconi di sigarette sulle spiagge è noto da tempo, per questo motivo si sta diffondendo negli ultimi anni in molti Paesi il divieto di fumo in questi luoghi. Non ci resta che sperare che la foto di Karen contribuisca a sensibilizzare ulteriormente le persone sulla gravità della questione.

(Credits photo: Facebook)