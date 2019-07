Tori Spelling: il figlio è bullizzato perché ritenuto "obeso"

Il figlio di Tori Spelling, star di "Beverly Hills 90210", sarebbe bullizzato perché ritenuto obeso. "Un giorno mio figlio è tornato a casa e mi ha chiesto: 'Ma io sono obeso?'. Gli ho risposto: 'Ci sono alcune persone malate nel mondo che hanno bisogno di fare cose come queste'...", è con queste parole che l'attrice ha raccontato quello che sta vivendo. Liam ha 12 anni e si sente così insicuro che ha chiesto il parere dei genitori.

A quanto pare il ragazzo avrebbe letto una serie di commenti negativi sulle foto di lui che circolano sui social network. A far emergere tutta la questione è stato il padre, Dean McDermott, che alla domanda del figlio ha risposto così: "Pensaci, figliolo: hai una vita frenetica, hai la scuola, fai sport... pensi di avere tempo per andare su Instagram, scorrere le persone che stai seguendo e fare un commento negativo su qualcuno? No, non lo fai… non lo fai e, se avessi tempo, lo riempiresti con qualcos'altro. Quindi, pensa a quanto sono malate queste persone che devono farlo".

Il marito di Tori Spelling ha ragione. La coppia è sposata dal 2006 e il loro legame è molto forte. Un amore che ha dato alla luce ben 5 figli: Liam Aaron, Stella Doreen, Hattie Margaret, Finn Davey e Beau Dean. Ora l'attrice è impegnata nel set del revival della mitica serie degli anni '90.