Victoria Beckham minacciata per il suo supporto alla comunità LGBTQ

Lo scorso aprile Victoria Beckham ha manifestato pubblicamente il suo entusiasmo per il matrimonio gay tra lo stilista Marc Jacob e il suo compagno Char Defrancesco: per il suo appoggio a questa unione, l’ex delle Spice Girls è stata duramente criticata e ha ricevuto persino commenti omofobi e minacce di morte.

Nonostante le minacce ricevute, però, Victoria non ha smesso di supportare la causa per il riconoscimento dei diritti degli omosessuali né la lotta contro l’omofobia. Per questo motivo, in occasione del Pride e della commemorazione del 50esimo anniversario dei moti di Stonewall, ossia i violenti scontri tra i movimenti gay americani e la polizia avvenuti a New York nel 1969, l’ex Posh Spice ha realizzato una t-shirt con su scritto nei colori arcobaleno: “Tutti meritano amore”.

“Voglio celebrare il Pride! In occasione della commemorazione del 50esimo anniversario dei moti di Stonewall, ho deciso di celebrare la comunità LGBTQ – ha scritto Victoria su Instagram – e il loro continuo messaggio per un cambiamento positivo e per l’inclusione. Quest’anno per la prima volta ho creato una maglietta per raccogliere fondi in favore dell’Albert Kennedy Trust che si occupa della difesa dei diritti umani. Ho sempre sentito – ha sottolineato – una profonda connessione con la comunità LGBTQ e sono orgogliosa di dare il mio supporto nella loro lotta per l’uguaglianza”.

Per promuovere il lancio della sua t-shirt a scopo benefico, Victoria ha realizzato anche un video insieme ai suoi collaboratori. In poche ore ha ricevuto il sostegno di tanti fan ma purtroppo è stata anche ricoperta di pesanti insulti e nuovamente di minacce di morte. Per questo motivo, pare che l’ex Spice Girl abbia deciso di arruolare un team di guardie del corpo attivo 24 ore su 24 per la sua sicurezza e quella della sua famiglia.