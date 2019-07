Gioco di prestigio finisce male: mago colpito in testa da una balestra

A Makhanda, in Sudafrica, il pubblico del National Arts Festival è rimasto traumatizzato per un gioco di prestigio finito male, anche se per fortuna non nel peggiore dei modi: i protagonisti dello spettacolo che ha lasciato tutti sotto choc sono il mago One Crazy China, nome d’arte di Li Lau, e il suo compagno Brandon Peel, i quali formano insieme il duo “Carnival Sideshow and Other Magical Things”.

Come riporta il Daily Mail, durante la loro esibizione si è verificato un incidente: Peel ha mirato al compagno con una balestra e il dardo lanciato ha colpito Lau in testa. La sicurezza ha subito fatto evacuare dalla sala gli spettatori terrorizzati, mentre l’illusionista è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove se l’è cavata con tre punti in testa. Il dardo, infatti, non si è conficcato nel suo cranio: al giornale Newsweek, Peel ha ammesso che si è verificato un imprevisto durante il numero di magia ma che la loro esibizione è stata costruita in modo che non possano in alcun modo verificarsi incidenti mortali.

In sostanza, il numero dei due maghi viene sempre realizzato prendendo tutte le precauzioni del caso per evitare incidenti fatali, questo però non può evitare che si verifichino dei problemi come accaduto questa volta. Il duo ha fatto sapere che va tutto bene e che continuerà a esibirsi durante gli spettacoli programmati. Lo stesso Lau ha dichiarato di stare bene: “La via di fuga è qualcosa che ho progettato e organizzato io – ha spiegato – non metteremmo mai la nostra vita in pericolo. Ci scusiamo per lo spavento e voglio rassicurare tutti sul fatto che io stia bene”.

Anche gli organizzatori del festival si sono scusati con gli spettatori e si sono persino offerti di pagare loro un consulto medico per superare l’eventuale trauma causato dalla terribile scena alla quale hanno assistito; lo staff, inoltre, parlerà con il duo di illusionisti per cercare di capire cosa è andato storto durante l’esibizione ed evitare che l’errore si ripeta.