Esplode la casa di una coppia di Uomini e Donne: lei è grave

Esplosione nella villetta di Anna e Carmine, partecipanti del trono over di Uomini e Donne. Alle 9 di mattina del 25 giugno scorso, una fuga di gas ha causato un'esplosione nella villetta di Migliano, in provincia di Avellino, dove si trovavano entrambi. Lo scoppio ha causato alcune ferite lievi all'uomo, mentre la donna ha riportato ustioni gravi alle gambe, alle braccia e alla testa. Anna ora è ricoverata all’ospedale di Bari. Le sue condizioni sono gravi, sta lottando tra la vita e la morte.

L'esplosione si è verificata al momento in cui Anna, quella fatale mattina, ha aperto il frigorifero di casa. Carmine si trovava in bagno. La fiammata è divampata dalla cucina, ed è per questo motivo, che la donna ha riportato le ferite più gravi.

I vigili del Fuoco di Avellino, che sono intervenuti sul posto, hanno descritto così l'accaduto: "Nella violenta esplosione rimanevano feriti i due occupanti, un uomo di 81 anni e una donna di 70 anni. Quest’ultima trasportata presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale di Bari per le gravi ferite riportate".

La coppia si era conosciuta nel salotto di Maria De Filippi. Subito si erano piaciuti e in breve tempo avevano deciso di andare a vivere insieme. La notizia dell'incidente ha gettato nello sconforto gli appassionati del programma, che avevano visto nascere l'amore tra i due.