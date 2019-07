L'app che "spoglia" le donne scatena l'indignazione e viene ritirata

Si chiama Deepnude ed è un'applicazione ideata a "scopo ludico" per vedere attraverso i vestiti e mostrare una donna completamente nuda.

Immessa nel mercato delle app lo scorso 23 giugno, il software è stato scaricato da oltre mezzo milione di utenti, sollevando l'indignazione della rete e generando un vero e proprio scandalo che ne ha determinato (per fortuna) la rimozione.

In effetti di ludico c'era davvero ben poco, dal momento che l'app consentiva a chiunque di creare dei fake di nudo decisamente realistici di persone che non avevano prestato il loro consenso.

L'app, infatti, sfruttava l'intelligenza artificiale per "spogliare" completamente una donna, ricostruendo accuratamente tutti i dettagli celati dai vestiti grazie ad un database 10mila foto di donne nude, rispettando ombreggiature e fisionomia del soggetto inquadrato. Una vera e propria evoluzione del revenge porn (che, tra le altre cose, funzionava soltanto con immagini femminili).

L'ideatore dell'app (che pare si chiami Alberto e vive in Estonia) è stato ben presto sommerso da feroci critiche che lo hanno indotto a ritirare l’app dagli store e a rimborsare gli utenti che l'avevano già acquistata.

Su Twitter gli autori hanno dichiarato di aver creato l'app per il divertimento degli utenti e che non avrebbero mai pensato ad una tale diffusione della stessa. Visto il numero di download, il rischio di utilizzo erroneo è elevato. E aggiungono: "Sicuramente alcune copie di Deepnude verranno condivise sul web, ma noi non vogliamo essere quelli che le vendono".

(Credits photo: knowyourmeme.com)