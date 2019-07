Si ritrova un cadavere in giardino: era caduto da un aereo

Probabilmente si tratta di un clandestino, che si è nascosto in un aereo di linea della Kenya Airways, che da Nairobi è atterrato a Londra lo scorso 30 giugno. Il cadavere è caduto ed è finito nel giardino privato di un'abitazione della capitale dell'Inghilterra. “Il corpo di un sospetto clandestino è finito nel giardino di una casa a Clapham, a Lambeth, nel sud di Londra”, questo è quello che riferisce la BBC.

Una storia assurda che si fa fatica a credere. L'uomo probabilmente è salito di nascosto sull'aereo e si è posizionato accanto all’apertura del carrello di atterraggio. Qui sarebbe morto di freddo. All'apertura del carrello, il clandestino sarebbe precipitato, dritto sul cortile dell'abitazione.

Vicino al carrello sono stati ritrovati acqua e cibo. In un comunicato divulgato in rete, la compagnia aerea ha dichiarato: "L’uomo pensava di poter sopravvivere al volo di 9 ore ma purtroppo per lui così non è stato. È estremamente raro che una persona possa sopravvivere nel vano del carrello dell’aereo, la temperatura in volo scende a -50 gradi. È come se una persona provasse a sopravvivere 9 ore consecutive al Polo Sud indossando vestiti normali". Evidentemente, ignorava tutto ciò.

