Anziana si rinfresca con l'alcol: parte una scintilla e muore ustionata

Il tragico episodio è avvenuto ad Arezzo in via Giotto lo scorso 29 giugno. Secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, una donna di 86 anni ha provato a contrastare il caldo di questi giorni cospargendosi di alcol.

Purtroppo, però, a causa di una scintilla, probabilmente partita dalle fibre sintetiche di un vestito che indossava, è stata avvolta dalle fiamme che le hanno provocato gravi ustioni su tutto il corpo, tanto da non lasciarle scampo.

I primi ad intervenire sono stati i parenti che abitano al piano inferiore che hanno immediatamente allertato il 118 e i vigili del fuoco. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare ed è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

La procura sta indagando sull'episodio, ma pare che non vi siano responsabilità da parte di terzi. In casa sono stati trovati il flacone di alcol e degli abiti bruciati.

A quanto pare non era la prima volta che la donna cercava refrigerio utilizzando questo metodo.