Morto il Mago Gabriel, famoso personaggio di "Mai Dire TV"

Nella giornata di ieri è morto Salvatore Gulisano, più noto come Mago Gabriel, il famoso personaggio tv che negli anni '90 ci fa fatto divertire insieme alla Gialappa's Band. Aveva 79 anni e ad annunciare la sua morte è stato un suo amico, con il quale spesso aveva collaborato, Renato D’Herin, che scrive così su Facebook: "Ieri purtroppo ci ha lasciato un artista a cui sono molto affezionato ed a cui ho voluto bene… Il Mago Gabriel (al secolo Salvatore Gulisano). Una figura fuori dagli schemi tradizionali… ma con un grande cuore! Riposa in pace Gabriello… Ti voglio dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti ho sempre chiamato".

Le sue gag, ai tempi di "Mai Dire TV", erano molto apprezzate. La Gialappa lo prendeva in giro per un programma su una tv locale di Torino, dove il Mago Gabriel dava consigli esoterici bizzarri e interrogava le stelle per rivelare verità nascoste che solo lui poteva sapere. I siparietti erano molto divertenti e il suo intercalare "a sua volta" era diventato un vero e proprio tormentone.

L'ultima apparizione televisiva risale allo scorso anno, quando Salvatore fu ospite della trasmissione "Dalla parte vostra", in onda su Rete 4. In quell'occasione, Salvatore Gulisano aveva dichiarato: "Non ho mai rubato niente a nessuno e ho sempre lavorato onestamente, a sua volta".